Совет министров Белоруссии на днях принял постановление о разовом лицензировании отдельных древесных и бумажных изделий, импортируемых из Украины

Энергетический кризис: Украина отменила запрет на импорт электричества из РФ и Белоруссии © РИА Новости, Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанк перечень попавших под лицензирование изделий вошли, например, обои и аналогичные настенные покрытия, древесные плиты, столы и стулья, а также туалетная бумага.

Теперь эти товары из Украины в Белоруссию можно будет ввезти только с разрешения министерства антимонопольного регулирования страны, которое в свою очередь будет согласовывать заявки с концерном «Беллесбумпром» — главным производителем аналогичных вещей в Белоруссии.

Сложности возникнут и у некоторых пищевых продуктов из Украины. В частности, лицензия потребуется производителям пива, шоколада, кондитерских изделий и сухого печенья. По аналогии с предыдущим случаем, одобрение на поставки продовольствия будет давать предприятие «Белгоспищепром».

Отношения между Минском и Киевом стали накаляться после начала миграционного конфликта между Белоруссией и Польшей, в котором Киев предпочел поддержать западную сторону. Украинские политики сначала предлагали закрыть границу с Белоруссией, а позже провели большую спецоперацию в приграничной полосе. В ответ через несколько дней президент Белоруссии Александр Лукашенко публично признал Крым российской территорией.