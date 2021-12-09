По словам специалиста, заявления Белого дома и Госдепа в первую очередь адресованы союзникам США, в частности Европейскому союзу, Польше и Украине, нежели самой России.
Грациани отметил, что нынешние переговоры мало чем отличались от саммита, прошедшего в Женеве в июне этого года.
«Я считаю, что необходимо проводить больше двусторонних встреч. Сейчас оба президента действуют в интересах международной аудитории», — сказал он.
Встреча президентов России и США состоялась 7 декабря, она продлилась два часа и проходила по специальному каналу видеосвязи. Одной из главных тем встречи стала напряженность вокруг Украины. После мероприятия замгоссекретаря США Виктория Нуланд в очередной раз предостерегла Москву от «вторжения на Украину» и заявила, что Штаты вместе с союзниками рассматривают вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы.