Напористость заявлений, сделанных американской стороной после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, указывает на нервозность президента США Джо Байдена и его окружения. Об этом заявил итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани, передает 9 декабря lenta.ru

Тревожные сигналы для Украины: эксперт рассказал о последствиях переговоров Байдена и Путина © president.gov.ua

Грациани отметил, что нынешние переговоры мало чем отличались от саммита, прошедшего в Женеве в июне этого года.

«Я считаю, что необходимо проводить больше двусторонних встреч. Сейчас оба президента действуют в интересах международной аудитории», — сказал он.

Встреча президентов России и США состоялась 7 декабря, она продлилась два часа и проходила по специальному каналу видеосвязи. Одной из главных тем встречи стала напряженность вокруг Украины. После мероприятия замгоссекретаря США Виктория Нуланд в очередной раз предостерегла Москву от «вторжения на Украину» и заявила, что Штаты вместе с союзниками рассматривают вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы.