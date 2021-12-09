Бывший заместитель помощника министра обороны США (в 2001-2005 годах) Ян Бжезинский 8 декабря в эфире YouTube-канала Open Ukraine предложил нанести предупредительный удар по России

Байден не хочет вводить новые санкции против России - посол США © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Бжезинский добавил, что нужен комплексный подход и ответ по сдерживанию России.

Ранее сообщалось, что США и Европейский союз (ЕС) рассматривают возможность ввести санкции, которые предусматривают ограничения обмена валют, если Россия «нападет» на Украину. Санкции могут затронуть крупнейшие банки РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Кроме того, в числе наиболее вероятных ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, включая евро и фунты стерлингов.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.