«Мы можем даже сейчас определенные экономические меры принять. Скажем, задержать определенные платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT», — сказал он.
Бжезинский добавил, что нужен комплексный подход и ответ по сдерживанию России.
Ранее сообщалось, что США и Европейский союз (ЕС) рассматривают возможность ввести санкции, которые предусматривают ограничения обмена валют, если Россия «нападет» на Украину. Санкции могут затронуть крупнейшие банки РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Кроме того, в числе наиболее вероятных ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, включая евро и фунты стерлингов.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.