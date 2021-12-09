Перемещение российских войск является ответом на угрозу со стороны НАТО. Об этом 8 декабря заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу Сhannel 4

«Красные линии уже пройдены». Марков рассказал о вводе войск на Украину © Украина.ру

Он добавил, что разговоры о возможном вторжении России на территорию Украины направлены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Посол также напомнил о разговоре президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, который они провели 7 декабря.

«Президенты обсудили очень серьезные вещи, речь идет о расширении НАТО на восток. Для нас это представляет явную и непосредственную угрозу, потому на данный момент это агрессивный альянс, и он может нанести удар по нашей территории с близкого расстояния. Нам нужны серьезные гарантии нашей безопасности, что этого не произойдет», — подчеркнул Келин.

Ранее сообщалось, что США и Европейский союз (ЕС) рассматривают возможность ввести санкции, которые предусматривают ограничения обмена валют, если Россия «нападет» на Украину. Санкции могут затронуть крупнейшие банки РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Кроме того, в числе наиболее вероятных ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, включая евро и фунты стерлингов.