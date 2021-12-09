Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 8 декабря в интервью британскому телеканалу Sky News назвал условие, при котором Киев готов пойти на уступки в отношениях с Россией

РФ призовет США заставить Киев выполнять Минские соглашения - Лавров © ТАСС/POOL / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанк

«Мы подходим к делу конструктивно и готовы идти на уступки, но только при условии взаимных уступок со стороны России. При этом мы не будем уступать в вопросах, имеющих основополагающее значение для развития украинского государства», — заявил украинский дипломат.

Он пояснил, что фундаментальную важность для развития украинского государства имеют европейская и евроатлантическая интеграция. По словам главы МИД Украины, требования должны быть рациональными и законными. Нелегитимными Кулеба назвал «требования России по поводу отказа Украины от собственной внешней политики, координации с Москвой процесса интеграции в НАТО или отказа от вхождения Киева в военный альянс».

Кроме того, украинский министр выразил надежду, что в случае эскалации у российско-украинской границы западные партнеры Киева окажут стране поддержку в виде пакета «беспрецедентных санкций», которые приведут к «катастрофе для российской экономики», а также в усилении украинской армии.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.