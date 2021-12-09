Украина для США - слишком удобный плацдарм воздействия на Россию и Европу. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Константин Бондаренко

Америка не покинет территорию Украины ни при каких условиях, полагает эксперт. «Публичное харакири». Бондаренко рассказал, кто может похоронить будущее Украины на десятки и сотни лет © РИА Новости, Нина Зотина

«Очень выгодно США находиться непосредственно у границ Российской Федерации…Плюс ко всему, Украина — это еще и площадка для того, чтобы каким-то образом влиять и на политику Европейского союза. Поэтому я думаю, что уходить с такой площадки США вряд ли будут», — сказал Бондаренко.

Украина обходится США значительно дешевле, чем Афганистан, что также играет свою роль, заключил эксперт.

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