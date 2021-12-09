Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина «позитивными». О реакции украинского гаранта рассказал в интервью Украина.ру политолог Дмитрий Абзалов

Зеленский не сможет спровоцировать ситуацию и негативно отозваться о переговорах лидеров России и США, так как это будет "подставой" Байдену, отметил эксперт.

«Если после этой разрядки Зеленский будет продолжать провокации, то у Байдена у самого ослабнут позиции внутри Штатов. Там в этом случае переговоры с Путиным будут восприниматься как неэффективные, мол, Байден не разрядил ситуацию, а только ее усугубил, и его рейтинг начнет падать», — сказал Абзалов. Путин и Байден окончательно дали «зеленый свет» «Северному потоку-2» - Золотарев © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" / скриншот с видео "UKRLIFE.TV" / Перейти в фотобанк

Любые враждебные действия по отношению к Донбассу Вашингтон теперь расценит как дискредитацию переговоров, заключил эксперт.

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