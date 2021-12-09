Зеленский не сможет спровоцировать ситуацию и негативно отозваться о переговорах лидеров России и США, так как это будет "подставой" Байдену, отметил эксперт.
«Если после этой разрядки Зеленский будет продолжать провокации, то у Байдена у самого ослабнут позиции внутри Штатов. Там в этом случае переговоры с Путиным будут восприниматься как неэффективные, мол, Байден не разрядил ситуацию, а только ее усугубил, и его рейтинг начнет падать», — сказал Абзалов.
Любые враждебные действия по отношению к Донбассу Вашингтон теперь расценит как дискредитацию переговоров, заключил эксперт.
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