Ранее стало известно, что президент США Джо Байден не назначил переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским до видеовстречи с президентом РФ Владимиром Путиным. О последствиях дипломатической пощёчины для украинского гаранта рассказал в интервью Украина.ру президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

Украинским властям не остаётся ничего, кроме как попытаться продвинуть тезис о поддержке Зеленского со стороны США, несмотря на игнорирование Америкой киевской власти. МИД РФ допустил участие США в «нормандском формате» © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Зеленскому звонил Блинкен, но это уровень министра иностранных дел, мягко говоря, неуважительно. И Зеленскому будет важно показать, что США поддерживает именно его, а не Разумкова, Порошенко или Ахметова. Он для этого использует увеличение финансирования Украины, выделение дополнительных средств на военные расходы…Вот это Зеленский будет позиционировать как поддержку именно ему», — сказал Абзалов.

Ранее стало известно, что в оборонном бюджете США предполагалось 250 млн долл, впоследствии — 300 млн «на сдерживание РФ в Европе». Зеленский будет позиционировать это как личную поддержку, полагает эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.