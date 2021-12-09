Китай устанавливает протектораты над коммерческими зонами в некоторых странах. Так же Пекин поступит и с Украиной, рассказал эксперт.
«Кстати, кое-что Китай себе приберет. Он и так пытался «Мотор Сич» заполучить, сейчас судится из-за него…Украина года через два для китайских бизнесменов ничем не будет отличаться от типичной африканской страны», — сказал Дробницкий.
Пока США имеют возможность блокировать сделки китайских инвесторов на Украине, но когда не смогут, китайцы заберут всё, что захотят, заключил эксперт.
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