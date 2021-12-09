Украина как государство в принципе не может существовать: распад страны уже запущен. Дальше пойдут геополитические и коммерческие соображения различных игроков, уверен политолог Дмитрий Дробницкий. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Китай устанавливает протектораты над коммерческими зонами в некоторых странах. Так же Пекин поступит и с Украиной, рассказал эксперт.

«Кстати, кое-что Китай себе приберет. Он и так пытался «Мотор Сич» заполучить, сейчас судится из-за него…Украина года через два для китайских бизнесменов ничем не будет отличаться от типичной африканской страны», — сказал Дробницкий. Китай ждет от России больше энергоресурсов и сотрудничества в «зеленой» энергетике © РИА Новости, Александр Астафьев / Перейти в фотобанк

Пока США имеют возможность блокировать сделки китайских инвесторов на Украине, но когда не смогут, китайцы заберут всё, что захотят, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.