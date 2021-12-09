С национальным движением на окраинах Союза можно было бороться в зачатке, уверен эксперт.
«Можно было совладать со всеми этими национальными движениями. Они еще были очень слабыми. Проблема в том, что советская власть сделала ставку на эти национальные движения. Государство изначально начали строить в соответствии с постулатами национальной политики большевиков, которые предполагали борьбу с одним народом — с русским», — сказал Безпалько.
Национальные движения можно было побороть, поддерживая русское национальное сознание. Но в любом случае советская власть никогда не делала ставку на общерусский проект, заключил эксперт.
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