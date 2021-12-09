Сообщения о готовящемся нападении России на Украину были просто спектаклем, чтобы скрыть настоящую цель переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, рассказал политолог Константин Бондаренко в интервью Украина.ру

Россия и США устроили представление о "нападении РФ на Украину", чтобы скрыть истинные цели встречи Байдена и Путина — согласие США на запуск «Северного потока-2», уверен эксперт.

«Для достижения определенных целей Россия и США устроили маскарад с якобы готовящейся угрозой Украине, готовящегося захвата. Под этот шумок администрация Байдена просто-напросто согласилась на запуск «Северного потока-2». И пока что непонятно, что США получили взамен. Но для прикрытия, чтобы каким-то образом снять возможные санкции, которые рассматривались в Конгрессе, был разыгран этот спектакль — "Россия нападает на Украину"», — сказал Бондаренко. США опоздали с санкциями: почему Россия спокойно проживет и без SWIFT © Facebook, SWIFT Careers

Сейчас Байден с чистой совестью может сказать, что США согласились на «Северный поток-2», но зато Украину спасли. И дальше Украина будет играть роль фишки в американских политических играх, заключил Бондаренко.

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