Реакция президента США Джо Байдена на требование президента РФ Владимира Путина учитывать интересы безопасности России говорит, что США фактически признают право России иметь зоны влияния, сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью Украина.ру

«Принципиально новое заключается в том, что когда Путин потребовал учета интересов безопасности России, Байден ответил, что будет вести по этому вопросу переговоры со своими союзниками и поручит своим людям, чтобы они этим занимались. Это небывалое дело. Фактически это признание того, что право на зоны влияния у России есть», — подчеркнул Погребинский.

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При этом нельзя рассчитывать на быстрый успех в разрешении конфликта, но это важный шаг к снятию напряженности, которые устроили американские медиа своей кампанией «Путин нападет», указал Погребинский.

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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России нет права на собственную сферу влияния и заявления о каких-либо красных линиях.