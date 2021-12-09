«Принципиально новое заключается в том, что когда Путин потребовал учета интересов безопасности России, Байден ответил, что будет вести по этому вопросу переговоры со своими союзниками и поручит своим людям, чтобы они этим занимались. Это небывалое дело. Фактически это признание того, что право на зоны влияния у России есть», — подчеркнул Погребинский.
Кроме того, по-прежнему США в лице Байдена говорят, что они будут содействовать тому, чтобы обе стороны (и Украина тоже) шли по пути выполнения Минских соглашений, отметил политолог.
При этом нельзя рассчитывать на быстрый успех в разрешении конфликта, но это важный шаг к снятию напряженности, которые устроили американские медиа своей кампанией «Путин нападет», указал Погребинский.
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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России нет права на собственную сферу влияния и заявления о каких-либо красных линиях.