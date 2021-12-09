После переговоров президентов России и США президент Украины Владимир Зеленский будет провоцировать ситуацию в Донбассе. Об этом в интервью Украина.ру рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

Внутри страны у Зеленского есть ряд неразрешённых проблем: разборки с Дмитрием Разумковым и Ринатом Ахметовым, надвигающийся кризис в энергетике. В этих условиях разрядка в отношениях России и США не сулит президенту Украины ничего позитивного: Зеленский надеялся, что США примут резко антироссийскую позицию.

«Поэтому Зеленский пойдет на провокации, но будет это делать максимально кулуарно, не подсвечивая своего участия. Потому что любые враждебные действия будут расцениваться Вашингтоном как дискредитация переговоров. Ему важно поддерживать напряженность до конца отопительного сезона», — сказал Абзалов.

Зеленский прибегнет к провокациям в партизанской форме, максимально скидывая их на ДНР/ЛНР, уверен эксперт. Кедми описал последствия атаки Украины на Донбасс © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

«Время работает против него и на Донбасс. Если ничего не произойдет, то к середине декабря закончится уголь, начнутся веерные отключения, и на улицы выйдет народ по линии националистов. Так что эти провокации ему нужно реализовать до нового года», — подчеркнул собеседник издания.

Важно не допустить провокаций в Донбассе в ближайшие две недели, заключил эксперт.

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