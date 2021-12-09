Нынешней американской администрации не остаётся ничего, кроме как признать «Северный поток-2» как данность. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Владимир Воля

Ранее стало известно об исключении антироссийских санкций из проекта оборонного бюджета США, в частности в документе не упомянули трубопровод «Северный поток-2».

Администрация экс-президента США Дональда Трампа шла по пути жёсткого непринятия российского проекта, рассматривая его как угрозу. Администрация Байдена же считает, что газопровод — это данность, и его остановить невозможно, однако он станет инструментом влияния на Россию, заявил эксперт. Андрей Золотарев: Путин и Байден договорятся о правилах конфронтации по украинскому вопросу © Facebook, Золотарев Андрей

«Для России "Северный поток-2", с одной стороны, является инструментом повышения влияния в Европе, а с другой — Россия сама становится его заложником, потому что деньги были вложены большие, это коммерческий проект, который рассчитан на то, что Россия будет получать большой доход», — сказал Воля.

«Северный поток-2» станет существенным сдерживающим фактором, ограничителем ее политики в отношении Европы и Украины, заключил эксперт.

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