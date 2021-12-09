На предстоящих переговорах президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина американскому лидеру будет непросто - в США за ним пристально следят враги, и любая уступка на переговорах может стоить ему рейтинговых потерь. В этих условиях Байден попытается успокоить Россию, рассказал в интервью Украина.ру политолог Михаил Погребинский

Эксперт отметил, что Байден уже решился на небывалую уступку, фактически признав право России на зону влияния и интересы безопасности Москвы в других странах.

«Это не значит, что они завтра об этом договорятся. Но то, что они готовы к этим переговорам, означает, что они будут думать, как успокоить Россию. А успокоить Россию можно только путем нерасширения НАТО и неразмещениям близко к границам России средств нападения, другого пути нет. Мне кажется, это самая главная мысль», — сказал Погребинский. Байден отказался от звонка Зеленскому и санкций против «Северного потока-2». Чем завершились переговоры президентов РФ и США © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

Кроме того, Байден заявил, что будет содействовать выполнению Украиной Минских соглашений, что немаловажно, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.