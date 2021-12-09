Эксперт отметил, что Байден уже решился на небывалую уступку, фактически признав право России на зону влияния и интересы безопасности Москвы в других странах.
«Это не значит, что они завтра об этом договорятся. Но то, что они готовы к этим переговорам, означает, что они будут думать, как успокоить Россию. А успокоить Россию можно только путем нерасширения НАТО и неразмещениям близко к границам России средств нападения, другого пути нет. Мне кажется, это самая главная мысль», — сказал Погребинский.
Кроме того, Байден заявил, что будет содействовать выполнению Украиной Минских соглашений, что немаловажно, заключил эксперт.
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