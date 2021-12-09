Власти Украины настаивают на принципе «не договариваться об Украине без Украины» и заявляют, что США с ними постоянно советуются, но это бред, сказал в интервью изданию Украина.ру политолог Михаил Погребинский

Кто хочет войны, тот ее получит: что на Украине думают о переговорах Путин — Байден © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев Михаил Подоляк заявил, что в беседе Путина и Байдена непрозвучало ничего нового для Украины, однако это не так, подчеркнул Погребинский.

Эксперт полагает, что Киев лишь делает хорошую мину при плохой игре.

«Принципиально новое заключается в том, что когда Путин потребовал учета интересов безопасности России, Байден ответил, что будет вести по этому вопросу переговоры со своими союзниками и поручит своим людям, чтобы они этим занимались. Это небывалое дело. Фактически это признание того, что право на зоны влияния у России есть», — отметил Погребинский.

А раз США готовы думать, как учесть интересы России — то расширения НАТО на Восток и размещения на Украине средств нападения скорее всего не будет, указал Погребинский.



Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20211208/1032831886.html успокоить Россию можно только путем нерасширения НАТО и неразмещениям близко к границам России средств нападения, другого пути нет

Полностью интервью можно прочитать здесь.