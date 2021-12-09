Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в беседе Путина и Байдена непрозвучало ничего нового для Украины, однако это не так, подчеркнул Погребинский.
Эксперт полагает, что Киев лишь делает хорошую мину при плохой игре.
«Принципиально новое заключается в том, что когда Путин потребовал учета интересов безопасности России, Байден ответил, что будет вести по этому вопросу переговоры со своими союзниками и поручит своим людям, чтобы они этим занимались. Это небывалое дело. Фактически это признание того, что право на зоны влияния у России есть», — отметил Погребинский.
А раз США готовы думать, как учесть интересы России — то расширения НАТО на Восток и размещения на Украине средств нападения скорее всего не будет, указал Погребинский.
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