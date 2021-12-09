Вступление Украины в НАТО - неоднократно обозначаемая красная линия для России. Однако Вашингтон не желает принимать эту действительность. О том, как в таких условиях пройдут переговоры двух держав, рассказал в интервью Украина.ру директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Компромиссом мог бы быть нейтральный статус Украины при сохранении стремления в Евросоюз, но без членства в НАТО, однако Соединенные Штаты к такой постановке вопроса не готовы, подчеркнул эксперт. Золотарев сказал, что для Киева означает смена Меркель на Шольца © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Я думаю, вряд ли стороны о чем-то договорятся. Может быть договорятся о правилах конфронтации по украинскому вопросу. И дай Бог, чтобы это помогло избежать каких-то непредвиденностей на Донбассе — был бы уже результат от коммуникации лидеров США и России», — сказал Золотарёв.

Эксперт не исключает достижения договорённостей по Украине во время очной встречи президента США Джо Байдена и России Владимира Путина.

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