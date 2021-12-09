Компромиссом мог бы быть нейтральный статус Украины при сохранении стремления в Евросоюз, но без членства в НАТО, однако Соединенные Штаты к такой постановке вопроса не готовы, подчеркнул эксперт.
«Я думаю, вряд ли стороны о чем-то договорятся. Может быть договорятся о правилах конфронтации по украинскому вопросу. И дай Бог, чтобы это помогло избежать каких-то непредвиденностей на Донбассе — был бы уже результат от коммуникации лидеров США и России», — сказал Золотарёв.
Эксперт не исключает достижения договорённостей по Украине во время очной встречи президента США Джо Байдена и России Владимира Путина.
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