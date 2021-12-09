Россия и Крым заинтересованы в том, чтобы связи между Белоруссией и российским регионом налаживались, в первую очередь это касается прямых перелётов из Минска. Об этом в интервью Украина.ру рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

Крым становится единственным перспективным направлением для "Белавиа", заявил эксперт. Ищенко рассказал, какая судьба могла быть у Приднестровья © commons.wikimedia.org, Raymond Zoller

«Когда Ирак закрылся с беженцами, теперь уже оттуда возить нечего, Европа для Белавиа закрыта, а Китай далеко, то Крым остается единственным направлением…В Крыму на миллион-полтора туристов с каждым годом больше. Их надо перевозить», — сказал Ищенко.

И белорусские, и крымские предприятия находятся под санкциями Запада, и вместе санкциям будет легче противостоять, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.