Крым становится единственным перспективным направлением для "Белавиа", заявил эксперт.
«Когда Ирак закрылся с беженцами, теперь уже оттуда возить нечего, Европа для Белавиа закрыта, а Китай далеко, то Крым остается единственным направлением…В Крыму на миллион-полтора туристов с каждым годом больше. Их надо перевозить», — сказал Ищенко.
И белорусские, и крымские предприятия находятся под санкциями Запада, и вместе санкциям будет легче противостоять, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.