Государства, как правило, не поддерживают сепаратизм в соседних странах, так как он может возникнуть в пределах их собственных границ, подчеркнул эксперт.
«Именно поэтому в свое время Украина отказалась от заманчивого предложения Румынии забрать Приднестровье, чтобы Бухарест имел полную свободу рук в Молдавии. Причем против этого не возражали и в Москве. Ельцин рассуждал, что Приднестровье далеко, удерживать его тяжело, ресурсов нужно много, связь все равно осуществляется через Украину», — сказал Ищенко.
Киев отказался забирать Приднестровье, мотивируя это тем, что в то время Россия могла бы предъявить претензии к Крыму.
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