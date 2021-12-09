После распада СССР Украине поступило предложение от Румынии по судьбе Приднестровья: Бухарест планировал интеграцию с Молдавией. Об этом в интервью Украина.ру рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

Государства, как правило, не поддерживают сепаратизм в соседних странах, так как он может возникнуть в пределах их собственных границ, подчеркнул эксперт.

«Именно поэтому в свое время Украина отказалась от заманчивого предложения Румынии забрать Приднестровье, чтобы Бухарест имел полную свободу рук в Молдавии. Причем против этого не возражали и в Москве. Ельцин рассуждал, что Приднестровье далеко, удерживать его тяжело, ресурсов нужно много, связь все равно осуществляется через Украину», — сказал Ищенко. Разморозка конфликта в Приднестровье направлена против России - Додон © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Киев отказался забирать Приднестровье, мотивируя это тем, что в то время Россия могла бы предъявить претензии к Крыму.

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