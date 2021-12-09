Запад давит санкциями на президента Белоруссии Александра Лукашенко прежде всего потому, что это вредит интересам России, сказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

«Даже если им не удастся убрать Лукашенко, то они создадут проблемы России, потому что все проблемы белорусской экономики — это проблемы России и российского финансирования. Можно отказаться от Лукашенко, но тогда они его быстро помножат на ноль», — указал Ищенко.

Про Крым, свое будущее и Украину. О чем думает, говорит и мечтает Лукашенко © Пресс-служба президента Белоруссии / Пресс-служба президента Белоруссии / Перейти в фотобанк

По словам Ищенко, страны ЕС «будут добивать Лукашенко без намерения добить», во-первых потому, что это резонансом бьет по России.

Ищенко отметил, что в вопросе признания Крыма Лукашенко уже сделал первый шаг в правильном направлении, а дальше надо налаживать связи между белорусскими и крымскими предприятиями. Тем более вместе из-под санкций выбираться удобнее, подчеркнул он.

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