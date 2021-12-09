«Даже если им не удастся убрать Лукашенко, то они создадут проблемы России, потому что все проблемы белорусской экономики — это проблемы России и российского финансирования. Можно отказаться от Лукашенко, но тогда они его быстро помножат на ноль», — указал Ищенко.
Он пояснил, что Евросоюз санкциями пытается сделать эту нагрузку еще более ощутимой, а США при этом пытаются использовать ситуацию в отношениях с Белоруссией, чтобы организовать разрыв отношений России с Евросоюзом.
По словам Ищенко, страны ЕС «будут добивать Лукашенко без намерения добить», во-первых потому, что это резонансом бьет по России.
Ищенко отметил, что в вопросе признания Крыма Лукашенко уже сделал первый шаг в правильном направлении, а дальше надо налаживать связи между белорусскими и крымскими предприятиями. Тем более вместе из-под санкций выбираться удобнее, подчеркнул он.
Полностью прочитать интервью можно здесь.