В Белоруссии появится ядерное оружие, если в Москве сочтут, что это целесообразно. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

За «красными линиями». Где Лукашенко будет размещать ядерное оружие России © president.gov.by

Эксперт отметил, что Белоруссия интересна только с точки зрения размещения ракет средней дальности, договоры о которых пока что и так не дезавуированы.

«Что касается комплексов малой дальности вроде "Искандера" (до 300 км), то они и из Калининграда накрывают все, что России необходимо в той же самой Польше. Теоретически можно разместить на юго-западе Белоруссии какой-нибудь комплекс, но "Искандеры" скорее всего будут размещаться без ядерного снаряжения», — сказал Ищенко.

Их эффективность не столько просто в том, что они могут нести ядерный боезаряд, а в высокой точности попадания, указал он.

По мнению Ищенко, для России едва ли есть какой-то «сокровенный смысл» в размещении в Белоруссии ядерного оружия.

Полностью прочитать интервью можно здесь.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае перемещения НАТО вооружений из Германии в Польшу Минск предложит Москве разместить в Белоруссии ядерное оружие.