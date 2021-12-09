По словам Ищенко, для размещения в Белоруссии ядерного оружия России не обязательно нужен повод в виде размещения в Польше ядерного оружия США.
Эксперт отметил, что Белоруссия интересна только с точки зрения размещения ракет средней дальности, договоры о которых пока что и так не дезавуированы.
«Что касается комплексов малой дальности вроде "Искандера" (до 300 км), то они и из Калининграда накрывают все, что России необходимо в той же самой Польше. Теоретически можно разместить на юго-западе Белоруссии какой-нибудь комплекс, но "Искандеры" скорее всего будут размещаться без ядерного снаряжения», — сказал Ищенко.
Их эффективность не столько просто в том, что они могут нести ядерный боезаряд, а в высокой точности попадания, указал он.
По мнению Ищенко, для России едва ли есть какой-то «сокровенный смысл» в размещении в Белоруссии ядерного оружия.
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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае перемещения НАТО вооружений из Германии в Польшу Минск предложит Москве разместить в Белоруссии ядерное оружие.