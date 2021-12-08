Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал «необходимым шагом для предотвращения войны» разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом он написал на своей странице в Facebook 8 декабря

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден провели переговоры по видеосвязи во вторник, 7 декабря. Беседа продлилась два часа. Стороны обсудили вопросы, связанные с напряженностью вокруг Украины, продвижением НАТО к границам России, а также обстановкой в Афганистане, Ливии и Сирии.

«Разговор между президентом США Джозефом Байденом и президентом России Владимиром Путиным по поводу эскалации российской агрессии против Украины — необходимый шаг на пути к созданию условий для предотвращения войны, но для восстановления мира должно быть сделано еще много. Исключительно важно то, что президент Байден в переговорах выступал скоординировано и единым фронтом с союзниками по НАТО», — написал Порошенко.

«Сдержать Россию в Европе». Что значат для Украины итоги разговора Путина с Байденом © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Кроме того, Порошенко призвал украинские власти прекратить «игнорировать угрозу» со стороны РФ.

«Призываю украинские власти: прекратить игнорировать угрозу, не молчать и, самое главное, действовать — сделать все возможное для активной координации усилий с нашими союзниками для усиления давления на агрессора. Потому что создается впечатление, что восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины больше интересует наших партнеров, а не действующую власть», — добавил он.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.