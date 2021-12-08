«Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия», — заявил Путин в ходе пресс-конференции.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России нет права препятствовать вступлению Украины в альянс, хотя о конкретных сроках вступления пока ничего неизвестно.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, вступление Украины в НАТО станет «красной линией» для Москвы.