За принятием Украины в НАТО последует размещение соответствующего военного контингента и угрожающего оружия на ее территории. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости 8 декабря

«Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия», — заявил Путин в ходе пресс-конференции.

«Украина в сфере влияния России». Кто рекомендовал Киеву забыть о членстве в НАТО и сменить курс © коллаж Украина.Ру Йенс Столтенберг заявил, что у России нет права препятствовать вступлению Украины в альянс, хотя о конкретных сроках вступления пока ничего неизвестно.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, вступление Украины в НАТО станет «красной линией» для Москвы.