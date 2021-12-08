Путин напомнил Байдену о «красных линиях» России
Путин напомнил Байдену о «красных линиях» России
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Россия не планирует ни на кого нападать, но вправе обеспечивать свою безопасность, подчеркнул президент РФ.

«Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и более отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая вчерашнего моего собеседника — президента США господина Байдена», — заявил Путин.

Он отметил, что Россия не намерена оставаться безвольным наблюдателем, если будут рассматриваться планы вступления Украины в НАТО.

Поскольку за принятием Украины в НАТО последует размещение там угрожающего России оружия, Россию не может не беспокоить такая перспектива, указал Путин.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.

Президент РФ не раз отмечал, что принятие Украины в НАТО станет пересечением красной линии по отношению к России.