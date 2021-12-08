Власти украинского города Днепра поддержали петиции по «разблокированию» аэропорта города для международных авиакомпаний. Сообщение об этом 8 декабря опубликовало местное издание «Наше мiсто»

Ранее электронная петиция в поддержку возвращения международных авиаперевозчиков к работе с днепровским аэропортом набрала необходимое число голосов среди жителей города. После этого, согласно закону, документ должен был рассмотреть городской совет. В итоге, депутаты своим решением поддержали мнение горожан. Задача — оставить Украину без газа: Коломойский начинает и выигрывает © скриншот видео "BIHUS info"

Коломойский получил контроль над аэропортом тогда еще Днепропетровска в 2009 году, купив компанию «Днеправиа». В воздушной гавани после этого была фактически установлена монополия, с аэропортом работали лишь пять авиаперевозчиков, три из которых связывают с Коломойским.

В 2016 году государство попыталось национализировать аэропорт Днепра, однако безуспешно, Коломойский отстоял право собственности в судах. На сегодняшний день, как пишут СМИ, олигарх продолжает контролировать взлетную полосу и терминал аэропорта.

«Городу и всем нам надоела монополия Коломойского. Чтобы этого упыря оттуда высадить — нужно проявить политическую волю», — резюмировал итог сегодняшнего заседания мэр города Борис Филатов.

Согласно тексту петиции, предполагается обращение к центральной власти, правительству и Совету нацбезопасности с просьбой вернуть аэропорт в госсобственность.

Ранее Филатов предлагал за бюджетные деньги построить новый терминал, оставив для Коломойского уже имеющийся.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Сергей Лещенко заявил, что Коломойский вышел из состава наблюдательного совета телеканала «1+1». По версии бывшего парламентария, это связано с санкциями против бизнесмена со стороны США, а не с принятием на Украине так называемого закона об олигархах.