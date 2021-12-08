Действия Минюста Грузии и пенитенциарной службы в отношении Саакашвили можно расценить как продолжение бесчеловечного отношения к нему, заявил адвокат.
«Протест Михаила Саакашвили был вызван тем, что накануне представители пенитенциарной службы заявили ему, что за сломанную в ноябре в тюремной больнице копеечную пластмассовую деталь он подвергается дисциплинарному взысканию в госпитале в Гори и ему отключают телевизор, а также ограничивают встречи с посетителями. После резкого протеста Саакашвили пенитенциарная служба включила телевизор в палате», — сообщил адвокат политика Димитри Садзаглишвили.
Ранее в тюрьме города Рустави Михаил Саакашвили объявил голодовку. В начале ноября его перевели в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Затем в военном госпитале в Гори у него диагностировали посттравматический синдром.