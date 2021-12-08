Задержанный в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили прекратил объявленную ранее акцию протеста и согласился возобновить лечение. Об этом сообщил адвокат экс-перзидента, передает Интерфакс-Украина 8 декабря

Действия Минюста Грузии и пенитенциарной службы в отношении Саакашвили можно расценить как продолжение бесчеловечного отношения к нему, заявил адвокат.

«Протест Михаила Саакашвили был вызван тем, что накануне представители пенитенциарной службы заявили ему, что за сломанную в ноябре в тюремной больнице копеечную пластмассовую деталь он подвергается дисциплинарному взысканию в госпитале в Гори и ему отключают телевизор, а также ограничивают встречи с посетителями. После резкого протеста Саакашвили пенитенциарная служба включила телевизор в палате», — сообщил адвокат политика Димитри Садзаглишвили.