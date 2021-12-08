Поводом стали опубликованные Цимбалюком ролики на YouTube, которые «содержат признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к членам социальных групп «россияне» и «представители власти в России».
В связи с этим рассматривается вопрос о возбуждении в отношении журналиста дел об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.1 КоАП России.
Собственный журналист украинского агентства УНИАН Роман Цимбалюк с 2017 года является единственным украинским журналистом, аккредитованным в России. Он проживает в Москве и при этом занимает твердую антироссийскую позицию.