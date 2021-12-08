Украинского журналиста Романа Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы. Об этом 8 декабря сообщает RT со ссылкой на собственный источник

Поводом стали опубликованные Цимбалюком ролики на YouTube, которые «содержат признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к членам социальных групп «россияне» и «представители власти в России».

Украинский журналист Роман Цимбалюк о Путине, о себе и о том, почему российских журналистов не пускают в Киев © РИА Новости, Евгений Биятов

Собственный журналист украинского агентства УНИАН Роман Цимбалюк с 2017 года является единственным украинским журналистом, аккредитованным в России. Он проживает в Москве и при этом занимает твердую антироссийскую позицию.