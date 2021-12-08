«Вам теперь не позавидуешь»: украинцам не понравился оптимизм Зеленского после переговоров Путина и Байдена
«Вам теперь не позавидуешь»: украинцам не понравился оптимизм Зеленского после переговоров Путина и Байдена
© REUTERS, Valentyn Ogirenko
На кадрах видно, что собака спокойно ждет своего человека, при этом ведет себя совершенно спокойно. Не беспокоит животное даже человеческая защитная маска, надетая ему на морду.

«АТБ. Неужели это настолько необратимо?», — подписал видео его автор и указал, что дело было в супермаркете АТБ.

«Я сначала посмотрела и подумала — "что не так?". А потом дошло», «Прям одно лицо с охранником», «Побочный эффект после вакцины», «Ответственный песель», «А дию показал? Или у него пцр?», «Бедная булька», «Так ведь нельзя же без намордника», «Умнее многих украинцев», «Главное воспринимает это, как само собой разумеющееся», «Ничего тут смешного нет, животные тоже короной болеют, у меня сейчас 5 котов из 8 болеют», «Охранник, наверное, заставил надеть», «Эти собаки и так еле дышат», «У этой породы уши для маски подходящие», — написали пользователи в комментариях.

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