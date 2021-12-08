В один из супермаркетов Днепропетровской области Украины пришел необычный посетитель: на входе в магазин своего хозяина с покупками терпеливо дожидался французский бульдог. Возможно, на животное никто не обратил бы внимания, если бы не одна деталь: пес был в медицинской маске. Соответствующее видео очевидец выложил на днях в TikTok

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«АТБ. Неужели это настолько необратимо?», — подписал видео его автор и указал, что дело было в супермаркете АТБ.

«Я сначала посмотрела и подумала — "что не так?". А потом дошло», «Прям одно лицо с охранником», «Побочный эффект после вакцины», «Ответственный песель», «А дию показал? Или у него пцр?», «Бедная булька», «Так ведь нельзя же без намордника», «Умнее многих украинцев», «Главное воспринимает это, как само собой разумеющееся», «Ничего тут смешного нет, животные тоже короной болеют, у меня сейчас 5 котов из 8 болеют», «Охранник, наверное, заставил надеть», «Эти собаки и так еле дышат», «У этой породы уши для маски подходящие», — написали пользователи в комментариях.