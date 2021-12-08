На кадрах видно, что собака спокойно ждет своего человека, при этом ведет себя совершенно спокойно. Не беспокоит животное даже человеческая защитная маска, надетая ему на морду.
«АТБ. Неужели это настолько необратимо?», — подписал видео его автор и указал, что дело было в супермаркете АТБ.
«Я сначала посмотрела и подумала — "что не так?". А потом дошло», «Прям одно лицо с охранником», «Побочный эффект после вакцины», «Ответственный песель», «А дию показал? Или у него пцр?», «Бедная булька», «Так ведь нельзя же без намордника», «Умнее многих украинцев», «Главное воспринимает это, как само собой разумеющееся», «Ничего тут смешного нет, животные тоже короной болеют, у меня сейчас 5 котов из 8 болеют», «Охранник, наверное, заставил надеть», «Эти собаки и так еле дышат», «У этой породы уши для маски подходящие», — написали пользователи в комментариях.