Точные сроки новых переговоров президентов РФ и США по стабильности в Европе еще не известны, однако они планируются в скором будущем, рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий песков в комментарии РИА Новости 8 декабря

Байден отказался от звонка Зеленскому и санкций против «Северного потока-2». Чем завершились переговоры президентов РФ и США © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев Владимир Путин и Джо Байден во время видеосаммита договорились о том, что они назначат своих представителей, которые начнут обсуждение вопросов стратегической безопасности в Европе.

«Когда это будет, точно сказать пока не представляется возможным, но президенты имели ввиду, что это должно состояться весьма и весьма оперативно», — сообщил Песков.

По его словам, президенты договорились, что после того, как состоятся контакты представителей, им нужно будет пообщаться еще раз.

На переговорах по видеосвязи 7 декабря Байден акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск у украинских границ, а Путин ответил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.