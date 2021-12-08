«Мне кажется, что все же эти сообщении, которые писали в западных СМИ по поводу российских войск… это скорее всего было нужно Байдену. Ему было очень важно показать американской публике, что он встречается с Путиным для того, чтобы решить, в том числе, проблему эскалации. Это чем-то напоминало историю весной», — заявил эксперт.
По его словам, Байден «отзеркалил» ситуацию весны, когда в медиа пространстве много говорилось якобы о готовящемся обострении на Украине, что в итоге «закончилось звонками» и ситуация не изменилась.
Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена 7 декабря проводились онлайн. В заявлении пресс-службы Кремля говорится, что украинская тематика преобладала. Москва констатировала отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей.