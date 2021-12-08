Переговоры президента России Владимира Путина со своим американским коллегой Джо Байденом были больше нужны лидеру США, чтобы разговоры об эскалации в Донбассе утихли. Об этом 8 декабря заявил украинский политолог Алексей Якубин на пресс-конференции, трансляция которой велась в YouTube

Владимир Воля: США могут готовить новый пакет военной помощи Украине © скриншот с видео ФАН

По его словам, Байден «отзеркалил» ситуацию весны, когда в медиа пространстве много говорилось якобы о готовящемся обострении на Украине, что в итоге «закончилось звонками» и ситуация не изменилась.

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена 7 декабря проводились онлайн. В заявлении пресс-службы Кремля говорится, что украинская тематика преобладала. Москва констатировала отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей.