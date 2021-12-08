Эскалации в Донбассе после разговора лидеров России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена не произойдет. Такую точку зрения 8 декабря высказал украинский политолог Алексей Якубин на пресс-конференции, трансляция которой велась в YouTube

«Если говорить о военных моментах, которые мы слышали в преддверии этой видеоконференции, я до сих пор убежден, что вероятность какого-то военного обострения крайне низкая», — заявил Якубин.

По его мнению, если бы речь шла о военном обострении на востоке Украины, лидеры бы однозначно не вышли на переговоры.

Михаил Погребинский: Путин заставил Байдена считаться с интересами России по Украине © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена 7 декабря проводились онлайн. В заявлении пресс-службы Кремля говорится, что украинская тематика преобладала. Москва констатировала отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей.