«Если говорить о военных моментах, которые мы слышали в преддверии этой видеоконференции, я до сих пор убежден, что вероятность какого-то военного обострения крайне низкая», — заявил Якубин.
По его мнению, если бы речь шла о военном обострении на востоке Украины, лидеры бы однозначно не вышли на переговоры.
При этом он выразил мнение, что переговоры показали жизнеспособность договоренностей, которые были заключены в Женеве в июне уходящего года.
Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена 7 декабря проводились онлайн. В заявлении пресс-службы Кремля говорится, что украинская тематика преобладала. Москва констатировала отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей.