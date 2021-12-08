Украине нет смысла договариваться с Россией, не имея «мощного экономического и военного механизмов», то есть без поддержки НАТО или ЕС, заявил 7 декабря в ходе онлайн-дискуссии на интернет-канале Open Ukraine экс-премьер Украины Арсений Яценюк

Яценюк призвал Зеленского провести саммит союзников Украины © nfront.org.ua Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря.

«Я так понимаю, что после этого разговора администрация Байдена будет держать контакт с командой Путина, но самое важное, что мы должны показать наше непоколебимое единство и стойкость. Путин не тот, кто будет рисовать красные линии. Мы, Украина и Запад, будем рисовать красные линии для Путина. Никакой эскалации и агрессии против Украины. Оставьте Украину в покое и верните Донбасс и Крым», — заявил экс-премьер Украины.

По его словам, Путин никогда не изменит свои планы относительно Украины, если она не станет членом ЕС и НАТО.

Ранее президент РФ отметил, что для России красной линией является дальнейшее расширение НАТО на Восток, в частности размещение военной инфраструктуры Альянса на Украине.