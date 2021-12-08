Российскую певицу украинского происхождения Наташу Королеву и ее супруга стриптизера Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан, раскритиковали в комментариях под фотографией, которую артистка опубликовала 7 декабря в своем Instagram

Поцелуй на глазах у новой жены: Королева пришла на концерт к Николаеву © Открытые источники

Пользователи раскритиковали супругов в комментариях к посту. Некоторые предположили, что они вставили слишком белые виниры (несъемные накладки на зубы), другие обвинили их в использовании фотошопа и чрезмерном увлечении фильтрами.

«Показали виниры и ладно, расходимся», «Зубы рекламируют, а так — один фотошоп», «Неестественно как-то улыбаются, особенно Наташа», «Искусственные лица! Извините», «Я думала Бабкина с Тарзаном — зубы как унитазы сделали», «Глаз правый — зещемило нерв», «Зачем так фотошопить?», — возмутились они.