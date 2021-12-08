«Нет, не говорил. "Северный поток — 2" никак не упоминался вчера», — заявил Песков.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден провели переговоры по видеосвязи во вторник, 7 декабря. Беседа продлилась два часа. Стороны обсудили вопросы, связанные с напряженностью вокруг Украины, продвижением НАТО к границам России, а также обстановкой в Афганистане, Ливии и Сирии.
После переговоров стало известно, что из проекта оборонного бюджета США были исключены санкции против «Северного потока-2». Также в него не включили пункты о персональных санкциях против «окружения Путина» и в отношении суверенного долга РФ.