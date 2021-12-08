«Олигарх Игорь Коломойский вышел из набсовета канала "1+1" и связанных с ним юридических лиц. Напрашивается вывод, что это связано с законом о деолигархизации. Но, скорее всего, причина в другом — из-за попадания Коломойского под американские санкции», — написал Лещенко.
Ранее СМИ писали, что после того, как телеканалы самого богатого бизнесмена Украины Рината Ахметова разрешили в эфире жесткую критику президента, Зеленский получит информационную поддержку в СМИ Коломойского, в частности, на телеканале «1+1», на котором Зеленский работал до президентства.
Председатель Комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус назвал домыслом информацию в СМИ о том, что Коломойский имеет влияние на Зеленского, поскольку доказательных фактов этому нет.