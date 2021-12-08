Бизнесмен Игорь Коломойский вышел из наблюдательного совета телеканала «1+1», который связывают с медийной поддержкой президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 8 декабря сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Сергей Лещенко

Задача — оставить Украину без газа: Коломойский начинает и выигрывает © скриншот видео "BIHUS info"

Ранее СМИ писали, что после того, как телеканалы самого богатого бизнесмена Украины Рината Ахметова разрешили в эфире жесткую критику президента, Зеленский получит информационную поддержку в СМИ Коломойского, в частности, на телеканале «1+1», на котором Зеленский работал до президентства.

Председатель Комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус назвал домыслом информацию в СМИ о том, что Коломойский имеет влияние на Зеленского, поскольку доказательных фактов этому нет.