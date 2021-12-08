Неизвестные повредили мемориал погибшим на Майдане 2014 года, а также участникам военной операции украинских силовиков в Донбассе в Первомайске Николаевской области. Об этом 8 декабря сообщается на сайте полиции области

Ханука на Украине: вандалы испортили иудеям праздник © apnews.com.ua Следователи квалифицировали дело по статье «хулиганство». Санкцией статьи предусмотрено наказание до пяти лет ограничения свободы. В октябре полиция Киева сообщила, что разыскивает неизвестного, который в центре столицы на глазах у прохожих справил нужду на Аллее героев Небесной сотни, которая расположена рядом с Майданом.