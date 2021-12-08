«Сегодня, 8 декабря, около 07:20 (08:20 мск — ред.) в райотдел полиции поступило сообщение от начальника управления ЖКХ Первомайска о том, что в центре города, возле остановки общественного транспорта по ул. Грушевского, неизвестные повредили и осквернили надписями мемориал Героям Небесной Сотни и воинам АТО», — говорится в сообщении.
Следователи квалифицировали дело по статье «хулиганство». Санкцией статьи предусмотрено наказание до пяти лет ограничения свободы.
В октябре полиция Киева сообщила, что разыскивает неизвестного, который в центре столицы на глазах у прохожих справил нужду на Аллее героев Небесной сотни, которая расположена рядом с Майданом.