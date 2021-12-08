«Предоставить разрешение на задержание подозреваемого с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в решении.
Согласно документу, с момента задержания Демчишина должны доставить в суд не позднее 36 часов.
По данным украинских СМИ, экс-министр находится за пределами Украины.
Ранее Демчишину вручили подозрение в содействии терроризму путем организации контрабанды угля из ДНР и ЛНР, а именно подделки документов. По данным следствия, после назначения подозреваемого в декабре 2014 года на должность министра он был привлечен высшим политическим руководством государства к заключению соглашений на поставку угля из ДНР и ЛНР. Демчшина уже вызывали на допрос в Госбюро расследований.