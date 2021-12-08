Печерский районный суд Киева разрешил задержание бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина. Об этом 8 декабря сообщается в решении суда на сайте Единого реестра судебных решений

Демчишин: «Энергетическая блокада» Крыма - это терроризм © РИА Новости, Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Согласно документу, с момента задержания Демчишина должны доставить в суд не позднее 36 часов.

По данным украинских СМИ, экс-министр находится за пределами Украины.

Ранее Демчишину вручили подозрение в содействии терроризму путем организации контрабанды угля из ДНР и ЛНР, а именно подделки документов. По данным следствия, после назначения подозреваемого в декабре 2014 года на должность министра он был привлечен высшим политическим руководством государства к заключению соглашений на поставку угля из ДНР и ЛНР. Демчшина уже вызывали на допрос в Госбюро расследований.