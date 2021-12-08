«Из-за накопления зарплатного долга перед работниками ГП "Львовугля", горняки первой смены четырех шахт госпредприятия отказались спускаться в шахту. Шахтеры "Лесной" отправились перекрывать дороги на Львовщине», — написал Волынец.
По его словам, часть работников вышли на центральную площадь Червонограда, где ведут митинг. Другая часть уехала в город Сокаль и пикетируют здание «Львовуголя». Зарплатный долг перед работниками достиг более 376 млн грн (около 1 млрд руб.)
Входя в энергетический кризис, Украина испытывает жесточайший дефицит не только газа, но и угля. Кроме того на фоне информации о прекращении работы более половины энергоблоков на тепловых электростанциях, Украина какое-то время импортировала электроэнергию из Белоруссии.
Киевский специалист по энергетике Валентин Землянский заявил, что Украине стоит взять пример с Китая, чтобы выйти из энергетического кризиса, который образовался вследствие нехватки в стране угля и газа.