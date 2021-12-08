Путин понимает, что за Байденом следят его враги, и любая уступка Путину может дорого обойтись американскому президенту. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Михаил Погребинский

Президент США Джо Байден уже уступил лидеру России Владимиру Путину, фактически признав зону влияния России, подчеркнул эксперт.

«А принципиально новое заключается в том, что когда Путин потребовал учета интересов безопасности России, Байден ответил, что будет вести по этому вопросу переговоры со своими союзниками и поручит своим людям, чтобы они этим занимались. Это небывалое дело. Фактически это признание того, что право на зоны влияния у России есть», — сказал Погребинский. Байден отказался от звонка Зеленскому и санкций против «Северного потока-2». Чем завершились переговоры президентов РФ и США © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

У Байдена и так сильно снижается рейтинг, и если американский лидер будет выглядеть проигравшим, ситуация для него ещё больше ухудшится, подчеркнул эксперт.

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