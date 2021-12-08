«Мы внимательно следим за событиями на Украине и рядом с ней. Мы хотим, чтобы напряженность не усиливалась, и в регионе сохранялась стабильность. Турция готова оказать поддержку, чтобы снизить напряженность между Россией и Украиной, которая в последние недели обострилась, и наладить канал диалога. С согласия обеих сторон мы можем предложить содействие, посредничество или поддержку в любом формате», — заверил Эрдоган.
На прошлой неделе Эрдоган уже говорил о готовности Турции выступить посредником между Украиной и Россией.
В офисе украинского президента Владимира Зеленского приветствовали это заявление. Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил, что лидеры РФ и Турции могут обсудить предложение Анкары, напомнив при этом, что Кремль в лице пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова уже отреагировал на это, сказав, что Россия не является стороной данного конфликта.