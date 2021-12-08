Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 декабря в очередной раз предложил посредничество между РФ и Украиной в любом формате по их желанию, передает телеканал NTV

Эксперт раскрыл, чего хочет добиться Эрдоган в конфликте России и Украины © REUTERS, Umit Bektas

На прошлой неделе Эрдоган уже говорил о готовности Турции выступить посредником между Украиной и Россией.

В офисе украинского президента Владимира Зеленского приветствовали это заявление. Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил, что лидеры РФ и Турции могут обсудить предложение Анкары, напомнив при этом, что Кремль в лице пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова уже отреагировал на это, сказав, что Россия не является стороной данного конфликта.