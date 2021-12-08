«Ничего не изменилось. Есть последние данные. Давайте сопоставим объем импорта, фактический в долларах США и поступления в бюджет. У нас соотношение за октябрь 25%. В октябре прошлого года было 28%. Далее сентябрь 26,3, сентябрь 2020 — 27,3. Далее август 27,2, август 2020 года — 28,3. То есть вопрос к эффективности работы таможенных органов достаточно актуален», — заявил Марченко.
По его словам, санкции влияют на деятельность тех людей, которые занимаются незаконными действиями, однако сказать, что есть фискальный эффект, министр не смог.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против «топ-десятки украинской контрабанды» 2 апреля. Он заявил, что убытки от контрабанды достигли 300 млрд грн (около 800 млрд рублей). На три года под санкции попали 79 компаний в том числе Россотрудничество.