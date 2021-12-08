Украинские националисты запустили в соцсетях флешмоб с хэштегом #UkrainiansWillResist, опасаясь «вторжения России»

Михаил Погребинский: Путин заставил Байдена считаться с интересами России по Украине © РИА Новости, Михаил Воскресенский

«Никто не может заставить украинцев принять ультиматум [Владимира] Путина. Не будет никакого "мира" на условиях России. Даже если Запад заключит сделку с Путиным по Украине, а [Владимир] Зеленский капитулирует, #Украинцы будут сопротивляться российским оккупантам. Добро пожаловать в ад, господин Путин!» — говорится в сообщении.

К флешмобу, в частности, присоединились обвиняемые по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета участник АТО Андрей Антоненко и волонтер Юлия Кузьменко.

Украинцы добавляют к хэштегу свои фото с оскорбительным жестом и мемы о «победе» над Россией.

Накануне, 7 декабря, президент США Джо Байден на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным 7 декабря выразил обеспокоенность США и европейских союзников наращиванием российских сил у границ Украины и дал понять, что они ответят решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации.

Президент РФ отметил, что Западу не следует перекладывать на Россию ответственность за ситуацию на Украине, в то время как именно НАТО на

ращивает военный потенциал у границ РФ.