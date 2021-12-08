К детям беженцев, которые находятся в кризисном центре для мигрантов неподалеку от польско-белорусской границы, приехали клоуны, передает 8 декабря Sputnik Беларусь

Сатановский рассказал, кем на самом деле являются мигранты в Белоруссии © REUTERS, Oksana Manchuk/BelTA поиграли с детьми и потанцевали под зажигательную музыку.

Ранее в среду маленькие беженцы устроили митинг в транспортно-логистическом центре «Брузги». Дети вышли с плакатами, на которых написано Germany, help us (Германия, помоги нам — англ.). После согласованной акции дети сдали свои транспаранты.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился в начале ноября, когда тысячи мигрантов пытались прорваться на территорию Евросоюза через установленные польскими пограничниками проволочные заграждения. Польша утверждает, что Минск специально организовал миграционный кризис в рамках «гибридной» атаки. Белоруссия отвергает эти обвинения и, в свою очередь, обвиняет Польшу в жестоком обращении с мирными людьми.

Сейчас в центре для мигрантов живут около тысячи человек.

Недавно в кризисном центре появился пункт для обмена валюты. Беженцев также снабжают едой, игрушками для детей, а в специальных автолавках можно приобрести сигареты и даже шаурму.