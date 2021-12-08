Статистика заражений коронавирусом COVID-19 не соответствует реальной эпидемической динамике из-за задержки передачи данных. Об этом говорится в прогнозе на 8-21 декабря 2021 года, который был обнародован на сайте Национальной академии наук (НАН) Украины

«В Киеве статистика заболеваемости не соответствует реальной эпидемической динамике из-за больших задержек обнародования данных, количество ежедневных положительных ПЦР-тестов уменьшилось более чем в три раза по сравнению с максимальными значениями», — говорится в сообщении. Коронавирус скосил больше 500 украинских детей за сутки © REUTERS, Gleb Garanich

За все время пандемии коронавируса на Украине обнаружили 3 519 981 случай заражения. Скончались 89 436 человек.