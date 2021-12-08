«В Киеве статистика заболеваемости не соответствует реальной эпидемической динамике из-за больших задержек обнародования данных, количество ежедневных положительных ПЦР-тестов уменьшилось более чем в три раза по сравнению с максимальными значениями», — говорится в сообщении. Ранее НАН Украины сообщала, что COVID-статистика Киева также показала недостоверность данных, поскольку число положительных ПЦР-тестов существенно превышало количество официальных выявлений.
За все время пандемии коронавируса на Украине обнаружили 3 519 981 случай заражения. Скончались 89 436 человек.