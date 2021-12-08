В конце лета комедийно-драматический проект «Красная радуга» выиграл награду международного фестиваля Series Mania.
Сценарий «Красной радуги» написал Мэтт Джонс (сериалы «Доктор Кто» и «Молокососы»).
В основу сценария легли реальные события, произошедшие в 1977 году. По сюжету, секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов посещает ФРГ с официальным визитом и знакомится с группой немецких гей-активистов, принимая тех за ярых приверженцев коммунизма. Он приглашает их в Москву, не подозревая о нетрадиционной ориентации гостей. Немецкие граждане оказываются в стране, где за мужеложство можно получить тюремный срок до пяти лет.
«Я очень рад принести в мир "Красную радугу". Следуя за абсурдной предпосылкой, этот проект многослойен и полон нюансов. Он обещает как бросить вызов зрителям, так и вовлечь их в отношения и историю любви, которая разворачивается на фоне советской России конца 1970-х годов», — сказал Парекх.
Исполнители ролей пока неизвестны. Дата выхода тоже остаётся неизвестной.
Парекх работал над многими известными сериалами последних лет, как в качестве режиссера, так и в качестве оператора. За «Наследников» он был удостоен премии «Эмми».