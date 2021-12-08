Американский режиссер Андрий Парекх, работавший над «Наследниками», «Хранителями» и «Сценами из супружеской жизни», снимет сериал «Красная радуга», который продюсирует Александр Роднянский, передает Deadline

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Сценарий «Красной радуги» написал Мэтт Джонс (сериалы «Доктор Кто» и «Молокососы»).

В основу сценария легли реальные события, произошедшие в 1977 году. По сюжету, секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов посещает ФРГ с официальным визитом и знакомится с группой немецких гей-активистов, принимая тех за ярых приверженцев коммунизма. Он приглашает их в Москву, не подозревая о нетрадиционной ориентации гостей. Немецкие граждане оказываются в стране, где за мужеложство можно получить тюремный срок до пяти лет.

«Я очень рад принести в мир "Красную радугу". Следуя за абсурдной предпосылкой, этот проект многослойен и полон нюансов. Он обещает как бросить вызов зрителям, так и вовлечь их в отношения и историю любви, которая разворачивается на фоне советской России конца 1970-х годов», — сказал Парекх.

Исполнители ролей пока неизвестны. Дата выхода тоже остаётся неизвестной.

Парекх работал над многими известными сериалами последних лет, как в качестве режиссера, так и в качестве оператора. За «Наследников» он был удостоен премии «Эмми».

Александр Роднянский — украинский продюсер, режиссер, основатель канала «1+1». Позже — в 2002 году — возглавил корпорацию «СТС Медиа» и вывел ее на американскую биржу NASDAQ. Роднянский является многократным призером Каннского кинофестиваля, удостаивался премии «Золотой глобус», а также российских премий «Ника» и «ТЭФИ». В фильмографии продюсера работа над такими сериалами как «Моя прекрасная няня», «Бедная Настя», «Кадеты», «Папины дочки», «Ранетки» и «Громовы».