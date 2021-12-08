«Да, для меня это был концертный тур за деньги. За большие, за хорошие деньги. Все актеры всегда участвовали в предвыборных кампаниях. Это хорошо оплачивалось. И мы ждали эти предвыборные кампании, потому что это хорошо оплачивалось. Можно было заработать», — сказала она.
При этом, вспомнила Новикова, артистов не просили называть фамилию кандидата и уж тем более, посвящать ему какие-то агитационные речи.
«Мы не говорили нигде, что мы за Януковича. Нигде! За нами висел портрет Януковича, никто не произносил этой фамилии. Никто! Висел огромный портрет, баннер такой вовсю, как задник. И мы выходили, шутили, пели», — рассказала артистка.
Новикова родилась в Киеве, где закончила местную студию эстрадно-циркового искусства, а позже и московский Государственный институт театрального искусства. Популярной стала в 1980-х, когда по телевидению стали крутить ее «Монологи тети Сони».
Артистка утверждает, что сейчас ей запрещен въезд на Украину из-за гастролей в Крыму, однако на сайте Минкульта в соответствующем черном списке ее имя не значится.
Кстати, отец юмористки — ветеран Великой Отечественной войны Борис Герцер, который в послевоенное время работал директором обувного магазина, а мать — Полина Герцер трудилась на Кондитерской фабрике имени Карла Маркса. На базе этого предприятия сладости сейчас выпускает компания «Рошен», основанная бывшим президентом Украины Петром Порошенко.