Уроженка Киева, артистка юмористического жанра Клара Новикова рассказала журналистам, что в 2004 году агитировала за кандидата в президенты Украины Виктора Януковича. Об этом она вспомнила в эфире YouTube-канала «Скажи Гордеевой» 7 декабря

«Да, для меня это был концертный тур за деньги. За большие, за хорошие деньги. Все актеры всегда участвовали в предвыборных кампаниях. Это хорошо оплачивалось. И мы ждали эти предвыборные кампании, потому что это хорошо оплачивалось. Можно было заработать», — сказала она.

Дорн ответил на вопрос о вербовке со стороны ФСБ © Иван Дорн/Инстаграм

«Мы не говорили нигде, что мы за Януковича. Нигде! За нами висел портрет Януковича, никто не произносил этой фамилии. Никто! Висел огромный портрет, баннер такой вовсю, как задник. И мы выходили, шутили, пели», — рассказала артистка.

Новикова родилась в Киеве, где закончила местную студию эстрадно-циркового искусства, а позже и московский Государственный институт театрального искусства. Популярной стала в 1980-х, когда по телевидению стали крутить ее «Монологи тети Сони».

Артистка утверждает, что сейчас ей запрещен въезд на Украину из-за гастролей в Крыму, однако на сайте Минкульта в соответствующем черном списке ее имя не значится.

Кстати, отец юмористки — ветеран Великой Отечественной войны Борис Герцер, который в послевоенное время работал директором обувного магазина, а мать — Полина Герцер трудилась на Кондитерской фабрике имени Карла Маркса. На базе этого предприятия сладости сейчас выпускает компания «Рошен», основанная бывшим президентом Украины Петром Порошенко.