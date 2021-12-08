Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, для Киева главным приоритетом является комплексный пакет «сдерживания», направленный на то, чтобы «демотивировать» Москву от военной эскалации.
Также президенты США и Украины планируют обсудить восстановление переговоров в «нормандском формате».
Байден намерен позвонить Зеленскому 9 декабря.
Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 8-9 декабря будет с визитом в Великобритании, где обсудит меры по «сдерживанию России» с главой МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс.
Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.
Согласно сообщению пресс-службы Белого дома, Джо Байден на переговорах с Владимиром Путиным 7 декабря выразил обеспокоенность США и европейских союзников наращиванием российских сил у границ Украины и дал понять, что они ответят решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации.
Президент РФ отметил, что Западу не следует перекладывать на Россию ответственность за ситуацию на Украине, в то время как именно НАТО наращивает военный потенциал у российских границ.
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