Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с президентом США Джо Байденом дальнейшую координацию в сдерживании России. Об этом сообщает 8 декабря агентство Reuters со ссылкой на МИД Украины

Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, для Киева главным приоритетом является комплексный пакет «сдерживания», направленный на то, чтобы «демотивировать» Москву от военной эскалации.

Также президенты США и Украины планируют обсудить восстановление переговоров в «нормандском формате».

Байден отказался от звонка Зеленскому и санкций против «Северного потока-2». Чем завершились переговоры президентов РФ и США © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 8-9 декабря будет с визитом в Великобритании, где обсудит меры по «сдерживанию России» с главой МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.

Согласно сообщению пресс-службы Белого дома, Джо Байден на переговорах с Владимиром Путиным 7 декабря выразил обеспокоенность США и европейских союзников наращиванием российских сил у границ Украины и дал понять, что они ответят решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации.

Президент РФ отметил, что Западу не следует перекладывать на Россию ответственность за ситуацию на Украине, в то время как именно НАТО наращивает военный потенциал у российских границ.