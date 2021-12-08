«Я это (войну — ред.) воспринимаю как полный [трындец], если честно. У меня до сих пор не укладывается в голове, что мы после всех событий остаемся без части Донецкой области, Луганской области, без Крыма, то, что на Донбассе идет военный конфликт, и то, что по факту между Украиной и Россией происходит война… Это полный [трындец]. Вот что я чувствую», — ответил Дорн.
При этом он, в отличие от многих других украинских артистов, продолжает гастролировать по России. Гордон уточнил у музыканта, почему он так поступает, на что Дорн ответил, что он артист и делится частью себя и своей жизни, чем для него является музыка, со всеми желающими. Позже журналист поинтересовался, сталкивается ли музыкант с бытовой агрессией в отношении украинцев в России.
«Нет. Но есть один очень важный факт. Во-первых, у них нет агрессии. Они все сожалеют, что так произошло у нас… Они понимают. И в тот же момент не понимают. Есть люди, которые считают, что Россия и Украина — это то же самое. И их очень много. И что мы должны быть частью России. Я говорю, что это совсем другая страна, это независимая страна со своей историей, со своим будущим. У нас совсем другие ценности, другие принципы, у нас другой вкус, у нас другая культура в целом. И это нужно понимать. Мне кажется, что, когда это поймут все, война закончится», — ответил Дорн.