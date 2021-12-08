«"Минский формат" умер и его больше не будет. "Минский формат" — это Меркель. Без Меркель "минского формата" не будет. [Будущий канцлер ФРГ] Олаф Шольц ни разу не заявил о готовности работать в "минском формате" и в поддержку его», — сказал Гавриш.
По его словам, «минский процесс» на сегодняшний день ничего не решает, но если переговоры в этом формате все же продолжатся, то они будут совсем другими.
Ранее Гавриш призвал украинское руководство выступить с заявлением о том, как Украина видит свой суверенитет с учетом переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.
Переговоры Путина и Байдена прошли в онлайн формате 7 декабря. Основной темой беседы, подтвердили в пресс-службе Кремля, был украинский вопрос. Москва констатировала отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей.