Украина не должна быть заинтересована в продолжении «минского формата» для урегулирования ситуации в Донбассе, поскольку без бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель он больше ничего не определяет. Такое мнение в эфире телеканала «Наш» выразил бывший заместитель секретаря СНБО Украины Степан Гавриш

«"Минский формат" умер и его больше не будет. "Минский формат" — это Меркель. Без Меркель "минского формата" не будет. [Будущий канцлер ФРГ] Олаф Шольц ни разу не заявил о готовности работать в "минском формате" и в поддержку его», — сказал Гавриш.

Языковой омбудсмен Украины потребовал объяснительные от русскоязычных депутатов Николаева © Facebook, Тарас Кремінь

Ранее Гавриш призвал украинское руководство выступить с заявлением о том, как Украина видит свой суверенитет с учетом переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Переговоры Путина и Байдена прошли в онлайн формате 7 декабря. Основной темой беседы, подтвердили в пресс-службе Кремля, был украинский вопрос. Москва констатировала отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей.