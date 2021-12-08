Депутаты мажилиса (нижняя палата парламента Казахстана) на пленарном заседании в среду согласились с изменениями и дополнениями депутатов сената (верхняя палата) в законопроект «О вывесках». Об этом 8 декабря сообщает Sputnik Казахстан

В Казахстане таксист возмутился требованием не говорить по-русски © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

Изменения коснутся сферы услуг. Новые поправки обяжут предпринимателей размещать рекламу, прейскуранты, ценники, меню, вывески и указатели только на казахском языке. В госорганах сохранится двуязычие.

Согласно действующему законодательству, бланки, вывески, реклама и другая визуальная информация излагаются на казахском и русском языках и пишутся одинаковыми по размеру буквами.

Тема русского языка в Казахстане стала резонансной после того, как националисты начали проводить так называемые «языковые рейды». В ходе них активисты проверяли знание казахского языка сотрудниками магазинов и госучреждений и заставляли извиняться русскоговорящих граждан на камеру. Позднее журналисты уличили лидера «языковых патрулей» Куата Ахметова в связях с властями Казахстана.

После этого член комитета мажилиса по социально-культурному развитию Берик Абдыгалиулы сообщил, что все вывески и указатели в Казахстане должны быть переведены на казахский язык. Абдыгалиулы отметил, что такое решение было принято ввиду обеспокоенности избирателей положением казахского языка в стране.